Empresarios piden propuestas concretas a candidatos

Al iniciar formalmente las campañas para renovar el Congreso del Estado, empresarios de la localidad demandaron a los candidatos privilegiar el interés ciudadano sobre las agendas partidistas, además de conducirse con respeto y con propuestas concretas que atiendan las necesidades del estado.

El presidente de Coparmex, Mario Coria Rohell, advirtió que la contienda política se debe centrar en el debate de ideas y no en la confrontación, ante el panorama que existe en la actualidad, en donde la entidad enfrenta retos específicos que requieren atención desde el Poder Legislativo.

"Esperamos campañas de altura, en un entorno de respeto, donde se presenten propuestas acordes a la realidad que se vive en el estado, se necesita sensibilidad por parte de quienes buscan una curul, sobre todo para atender los temas puntuales de la región".

Coria Rohell insistió en que los aspirantes deben mantener cercanía con los ciudadanos y el sector productivo y asumir que su responsabilidad, en caso de obtener el voto, será con la población y no con los institutos políticos que los postulan.

"Una vez que llegan, su compromiso es con la gente, el partido solo es la plataforma, pero quienes mandan son los ciudadanos, por lo que ellos deberán responder con resultados que beneficien al estado".

Sobre los perfiles de los candidatos, consideró que la mayoría cuenta con reconocimiento público, aunque algunos carecen de trabajo territorial, por lo que el periodo de campaña será determinante para que logren posicionar sus propuestas y demostrar su capacidad.