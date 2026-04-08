Monclova recibirá 58 millones del COPLADEM para infraestructura

Un total de 58 millones de pesos del COPLADEM será destinado a la ejecución de 45 obras en el municipio, informó Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas.

El funcionario explicó que este recurso es de origen federal y está enfocado principalmente en acciones de agua potable, drenaje y pavimentación, las cuales serán presentadas la próxima semana ante Cabildo, tal como lo adelantó el alcalde Carlos Villarreal, para su análisis y autorización.

"Estamos hablando de un monto aproximado de 58 millones de pesos, con el que estaremos ejecutando alrededor de 45 obras en distintos puntos de la ciudad", detalló.

Indicó que el recurso será aplicado en zonas de atención prioritaria (ZAP), es decir, sectores que presentan mayores condiciones de rezago, por lo que se busca atender necesidades básicas de infraestructura urbana.

Valenciana subrayó que el sector oriente concentra actualmente la mayor necesidad, debido a su crecimiento y al rezago acumulado, por lo que será una de las áreas principales donde se enfocarán las acciones.

No obstante, aseguró que también se mantiene trabajo en otras zonas de la ciudad como el poniente, norte y sur, con el objetivo de fortalecer el desarrollo urbano de manera integral.

En cuanto a la llegada de los recursos, precisó que estos se entregan de manera mensual y que, hasta el momento, el municipio ya ha recibido dos montos de ese recurso, por lo que se espera que el resto del presupuesto continúe fluyendo de forma proporcional en los próximos meses.

Finalmente, destacó que, una vez aprobado el paquete de obras, se dará inicio con los trabajos correspondientes para beneficiar a las familias que habitan en los sectores más vulnerables de Monclova.