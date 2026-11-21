El Congreso del Estado autorizó tres terrenos más para construcción de nuevas preparatorias en Monclova, con lo que avanzan los proyectos para ampliar la infraestructura de educación media superior en la ciudad.

La autorización se da luego que el pasado jueves se colocara la primera piedra para la nueva preparatoria en el sector Oriente, proyecto al que se sumarán otros tres planteles en distintos puntos de la ciudad.

La síndico de mayoría, Guadalupe Murguía, informó que los decretos de desincorporación y enajenación de los tres predios fueron aprobados por el Congreso del Estado, por lo que podrán destinarse a los nuevos proyectos educativos.

Detalles confirmados

Detalló que las otras preparatorias estarán ubicadas en las colonias Ampliación Miguel Hidalgo, Colinas de Santiago y La Ribera, que se sumarán al proyecto que ya inició en la Tierra y Libertad para completar cuatro nuevos espacios educativos.

Comentó que en estos sectores existe la demanda de espacios para atender a los jóvenes, principalmente donde las instituciones actuales enfrentan saturación de matrícula como en la Tierra y Libertad que estará cerca del COBAC, el cual registra una alta concentración de alumnos.

Impacto en la comunidad

Indicó que cada una de las cuatro preparatorias tendría capacidad para recibir alrededor de 100 estudiantes, lo que representaría un beneficio aproximado para 400 jóvenes.