El próximo domingo 29 de noviembre se realizará el encendido de Villamagia en la Plaza Principal de Monclova, con el que comenzarán las actividades decembrinas que organizan en conjunto el Gobierno del Estado y el Municipio.

¿Qué actividades se realizarán en Villamagia?

El alcalde informó que los preparativos ya están en marcha y que este espacio será una de las sedes de Villamagia en Coahuila, programa que busca mantener vivas las tradiciones navideñas y ofrecer espacios de convivencia para las familias.

Explicó que durante diciembre se desarrollarán diferentes actividades con la participación de instituciones educativas, grupos de danza y representantes de la cultura regional, quienes contribuirán a enriquecer la programación de las festividades.

Seguridad para los visitantes en diciembre

Asimismo, señaló que el Municipio se encuentra preparado para recibir a los visitantes que transiten por la región durante la temporada vacacional de diciembre, particularmente a los paisanos que regresan al país.

Indicó que existe una estrategia coordinada entre los tres órdenes de Gobierno para brindar seguridad durante su paso por la región y garantizar que tanto quienes transitan como quienes llegan a visitar a sus familias cuenten con el respaldo de las corporaciones de seguridad.