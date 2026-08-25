Martha Herrera Ramírez informa sobre intervención en Frontera

La Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia dictó una medida de protección para dos menores y un adolescente que fueron expuestos al consumo de drogas en Frontera, mientras que una persona quedó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de corrupción de menores.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora de PRONNIF en la región Centro, informó que se intervino luego de que en redes sociales trascendiera un video en el que aparecía un menor en una situación de riesgo. La intervención se realizó de manera coordinada con Seguridad Pública, la Policía Violeta, agentes de Investigación Criminal y personal de la Procuraduría, quienes acudieron hasta el domicilio.

Como resultado de esta intervención, PRONNIF aseguró a dos menores y un adolescente, y una de las personas que aparece en el video consumiendo sustancias quedó a disposición de la Fiscalía, al menos inicialmente, por el delito de corrupción de menores. La subprocuradora señaló que la familia ya contaba con antecedentes ante PRONNIF y los menores habían estado bajo el cuidado de una familia de apoyo, y ya se tenían antecedentes del consumo de drogas por parte de la madre.

La situación volvió a complicarse después de que la madre inició una nueva relación, lo que derivó nuevamente en vulneraciones para los menores. Ante esta situación, la procuraduría evaluó una nueva red de apoyo y determinó que un tío de los menores era apto para hacerse cargo de ellos, luego de que el tío aceptó asumir su cuidado.

Los menores permanecerán con familia de apoyo mientras continúan las acciones jurídicas relacionadas con la denuncia en contra de la persona asegurada y el proceso para garantizar y restituir sus derechos. Asimismo, indicó que los menores también recibirán atención psicológica especializada, y al considerarlos víctimas de un delito, serán canalizados al área de Atención a Víctimas de la Fiscalía.

Agregó que la madre se encuentra embarazada y que, en caso de que el embarazo llegue a término, PRONNIF implementará de inmediato una medida especial de protección para el recién nacido.