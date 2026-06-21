SIMAS suspenderá el suministro de agua en Monclova por mantenimiento

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento realizará este lunes una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas colonias del sur de la ciudad, debido a labores de mantenimiento y adecuaciones en las líneas de conducción, con el objetivo de mejorar la operación del sistema y optimizar el servicio en la zona.

Representantes del sistema informaron que los trabajos contemplan intervenciones técnicas para mejorar la infraestructura, que consisten en reforzar la red de distribución, corregir puntos de presión y garantizar un mejor abasto.

Las colonias que resentirán la interrupción del servicio son la Ramos Arizpe, Calderón y Curva de Juan Sánchez, con el corte que se aplicará a partir de las primeras horas del lunes, y se mantendrá por un lapso de 24 horas.

De acuerdo con la programación establecida por el área técnica del SIMAS, durante ese lapso de tiempo se llevarán a cabo maniobras en líneas de conducción que requieren el vaciado parcial del sistema, lo que imposibilita la continuidad del suministro en las zonas mencionadas.

El restablecimiento del servicio está previsto para el martes a las 5:00 de la tarde, una vez concluidos los trabajos y tras el proceso de estabilización de la red, el cual puede implicar variaciones temporales en la presión del agua durante su recuperación gradual.

Ante esta situación, el organismo exhortó a los usuarios a tomar previsiones, almacenar el líquido necesario con anticipación y hacer un uso racional del recurso durante el periodo de suspensión, a fin de reducir las afectaciones en actividades domésticas, comerciales y de servicios.

SIMAS reiteró que estas acciones son parte de un programa de mantenimiento preventivo orientado a mejorar la eficiencia del sistema y reducir fallas futuras en la infraestructura hidráulica de la ciudad.