Múzquiz reúne a decenas de atletas en exitoso torneo estatal de taekwondo

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Fomento Deportivo y en coordinación con el club Musul Senteo Taekwondo Múzquiz, llevó a cabo con gran éxito un torneo estatal de taekwondo que reunió a cerca de 60 participantes provenientes de diversos municipios de Coahuila.

El acto inaugural estuvo encabezado por el director de Fomento Deportivo, profesor Gerardo Múzquiz, quien acudió en representación de la Presidenta Municipal, refrendando el compromiso de la actual administración con el impulso al deporte y el desarrollo integral de la niñez y la juventud.

Compromiso con el deporte

La organización del evento estuvo a cargo de Miguel Ángel Briseño López y Edén Ávila Martínez, quienes coordinaron las actividades para ofrecer una jornada deportiva caracterizada por la disciplina, el compañerismo y la sana convivencia.

Con la participación de atletas de diferentes municipios del estado, este encuentro fortaleció los lazos entre la comunidad deportiva y promovió valores como el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo.

Impacto en la comunidad

La realización de este torneo en el Pueblo Mágico de Múzquiz reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando espacios y eventos que fomenten el desarrollo deportivo y el talento de las y los jóvenes de la región.