Contactanos
Coahuila

Múzquiz reúne a decenas de atletas en exitoso torneo estatal de taekwondo

Cerca de 60 competidores de distintos municipios de Coahuila participaron en el evento, que promovió la disciplina, el respeto y la sana convivencia.

Por Teresa Muñoz - 20 junio, 2026 - 04:28 p.m.
Múzquiz reúne a decenas de atletas en exitoso torneo estatal de taekwondo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Fomento Deportivo y en coordinación con el club Musul Senteo Taekwondo Múzquiz, llevó a cabo con gran éxito un torneo estatal de taekwondo que reunió a cerca de 60 participantes provenientes de diversos municipios de Coahuila.

      El acto inaugural estuvo encabezado por el director de Fomento Deportivo, profesor Gerardo Múzquiz, quien acudió en representación de la Presidenta Municipal, refrendando el compromiso de la actual administración con el impulso al deporte y el desarrollo integral de la niñez y la juventud.

      Placeholder

      Compromiso con el deporte

      La organización del evento estuvo a cargo de Miguel Ángel Briseño López y Edén Ávila Martínez, quienes coordinaron las actividades para ofrecer una jornada deportiva caracterizada por la disciplina, el compañerismo y la sana convivencia.

      Con la participación de atletas de diferentes municipios del estado, este encuentro fortaleció los lazos entre la comunidad deportiva y promovió valores como el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo.

      Impacto en la comunidad

      La realización de este torneo en el Pueblo Mágico de Múzquiz reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando espacios y eventos que fomenten el desarrollo deportivo y el talento de las y los jóvenes de la región.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados