Capturan a presunto ladrón del restaurante "Las Isabeles" en Sabinas

SABINAS, COAH.- La empresaria sabinense Sandra Edith Valenciana Guerra, quien días atrás denunció públicamente haber sido víctima de hasta seis robos en su restaurante Las Isabeles, confirmó la captura del presunto responsable de los atracos.

De acuerdo con la afectada, gracias a la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía Estatal, se logró detener a Marco N, alias "El Chueco", señalado como el autor de los ilícitos que afectaron al establecimiento ubicado sobre la carretera federal 57.

Valenciana Guerra destacó que, la detención representa un alivio para su familia y trabajadores, quienes en repetidas ocasiones se vieron vulnerados por la inseguridad y la falta de respuesta inmediata de las autoridades.

Además de los robos, al detenido se le atribuyen daños ocasionados al inmueble, lo que incrementó las pérdidas económicas y el temor entre los empleados del restaurante, considerado un referente gastronómico en la región.

La empresaria reconoció la labor de las corporaciones que participaron en el operativo y confió en que el proceso judicial avance con firmeza, para evitar que el presunto responsable vuelva a delinquir y se garantice justicia a los afectados.