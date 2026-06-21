DUAL realizará jornada de contratación masiva

Una nueva oportunidad laboral se estará ofreciendo la próxima semana en la región Centro, con la jornada de contratación que realizará la empresa DUAL, donde se estarán ofertando 100 vacantes para el área de costura automotriz.

La jornada de reclutamiento se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio, en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

La empresa busca incorporar personal para la vacante de operador de costura automotriz, con actividades enfocadas en la elaboración de costuras para asientos de automóvil y la operación de maquinaria industrial especializada.

Las vacantes están dirigidas a hombres y mujeres de entre 20 y 50 años de edad, con escolaridad mínima de secundaria, quienes contarán con la posibilidad de incorporarse a una industria vinculada al sector automotriz, que se ha convertido en uno de los principales generadores de empleo en la región.

Autoridades laborales exhortaron a las personas que se encuentran en busca de empleo a acudir con su documentación básica y aprovechar la jornada de contratación, que representa una alternativa para quienes desean integrarse al mercado laboral formal.

Esta jornada forma parte de las acciones de vinculación laboral impulsadas a través del Servicio de Empleo, con el propósito de facilitar el contacto directo entre empresas y buscadores de trabajo.