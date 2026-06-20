Se quema troca por falla eléctrica: Conductora acaba en crisis nerviosa

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este viernes en la colonia Hipódromo, luego del reporte de un vehículo incendiado que terminó siendo provocado por una aparente falla eléctrica, dejando únicamente daños materiales y una crisis nerviosa en la conductora.

El incidente fue reportado a través del 911, informando a las autoridades municipales sobre un siniestro vehicular en el cruce de las calles Saltillo y Piedras Negras, lo que generó la inmediata activación de unidades de auxilio.

La noche del viernes, un vehículo se incendió en la colonia Hipódromo de Monclova.

En el lugar se tuvo contacto con Yamileth López Mata, de 28 años de edad, quien señaló que circulaba a bordo de una camioneta Jeep gris cuando, al avanzar por el sector, la unidad comenzó a presentar fallas hasta apagarse por completo.

La conductora refirió que instantes después comenzó a salir humo del cofre, por lo que descendió de la unidad para ponerse a salvo. Asimismo, comentó que recientemente el vehículo había sido llevado a un taller mecánico, donde se le realizó un cambio de motor, situación que podría estar relacionada con la falla registrada.

Yamileth López, de 28 años, reportó una falla eléctrica en su Jeep antes del incendio.

Al sitio arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron maniobras para controlar el incendio y determinaron que el origen del siniestro fue una falla eléctrica en el sistema del vehículo.

De igual forma, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a la conductora, quien únicamente presentó una crisis nerviosa derivada del susto, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, ya que se encontraba estable.

Bomberos controlaron el incendio y confirmaron que fue causado por una falla eléctrica.

Tras controlar la situación y descartar riesgos adicionales, las autoridades apoyaron en el traslado de la camioneta al domicilio de un familiar de la afectada, quedando el incidente sin mayores novedades.