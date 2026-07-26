Padres en Monclova buscan cotizaciones de útiles escolares para el ciclo 2026-2027

A poco más de un mes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, padres de familia comienzan a solicitar cotizaciones de útiles escolares para planear sus gastos, con listas cuyo costo va de los mil 200 y mil 500 pesos, aunque en algunos colegios privados pueden alcanzar hasta 2 mil 700 pesos.

Las consultas se realizan principalmente mediante WhatsApp, donde los clientes envían fotografías o archivos PDF de las listas para conocer el presupuesto antes de efectuar la compra.

Silvia, encargada de una papelería local, informó que el servicio de cotización digital se ha convertido en la principal vía de atención durante el periodo vacacional.

Indicó que las listas para preescolar suelen ser las más costosas, con presupuestos de entre mil 500 y mil 800 pesos, al incluir una mayor cantidad de materiales como hojas blancas, varias cajas de crayolas, pinturas y artículos para actividades escolares.

En primaria, el gasto varía según el grado y la institución educativa, algunas listas cuestan entre 700 y 900 pesos, aunque el monto puede incrementarse cuando las escuelas solicitan marcas específicas o materiales adicionales.

Respecto a secundaria, comentó que el costo también aumenta cuando se incluyen artículos como calculadora científica, diccionario y cuadernos especializados.

Señaló que muchos padres solicitan versiones más económicas de algunos productos para ajustar el presupuesto, sobre todo cuando se tienen dos o tres hijos en edad escolar mientras que otros optan por reutilizar materiales, como son los diccionarios, cuando las escuelas lo permiten.

Añadió que, aunque las familias consideran elevada la inversión, buscan anticiparse para distribuir el gasto antes del regreso a clases.