Sabinas: Niños participan en Juris Camp Verano Saludable 2026

SABINAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria No. 3 realizó una nueva jornada del "Juris Camp Verano Saludable 2026" en la Escuela Primaria Club de Leones, donde niñas y niños de entre 5 y 11 años participaron en actividades recreativas, dinámicas de integración y pláticas orientadas al cuidado de la salud.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, informó que este campamento forma parte de las acciones permanentes que impulsa la dependencia para fortalecer la prevención y la educación en salud entre la población infantil durante el periodo vacacional.

Durante la jornada, personal de la dependencia desarrolló juegos recreativos, dinámicas grupales y actividades relacionadas con la promoción de la salud, con el propósito de que los menores aprendan de manera divertida en un ambiente seguro y de convivencia.

Asimismo, se reforzaron valores como el trabajo en equipo, el autocuidado y la sana convivencia, además de exhortar a las niñas y los niños a mantenerse hidratados y adoptar hábitos saludables durante la temporada de calor.

Jiménez Villarreal destacó que este tipo de estrategias permiten acercar servicios preventivos a la comunidad y fomentar una cultura de la salud desde la infancia mediante actividades lúdicas y educativas.

Con estas acciones, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 reafirma su compromiso de continuar llevando programas preventivos a las comunidades de la Región Carbonífera, contribuyendo al bienestar físico y emocional de la niñez coahuilense.