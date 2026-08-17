Crean esquema de sanciones para cualquier deporte en caso de violencia

Las ligas de futbol que se desarrollan en espacios deportivos municipales reanudaron actividades a partir de este lunes, bajo un esquema de sanciones que se aplicará en caso de registrarse actos de violencia.

El director de Deportes, Daniel Morales sostuvo una reunión con directivos de las ligas de futbol para dar a conocer las medidas que se aplicarán en caso de registrarse conductas violentas.

El esquema de sanciones no será exclusivo del futbol, sino que se aplicará a todas las disciplinas y ligas que se desarrollen en espacios deportivos municipales.

"En equipo trabajamos para deshacernos de un mal común que afecta al deporte en Monclova", se informó.

La reactivación busca evitar que los hechos de violencia afecten la actividad deportiva y provoquen que las canchas municipales permanezcan sin uso.

"No a la violencia. No queremos ver nuestras canchas solas", se estableció durante el anuncio.

A partir de este lunes se reanudan las ligas de futbol en los espacios municipales, bajo las nuevas disposiciones.