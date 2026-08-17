Aumento en ventas de uniformes escolares en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- Comerciantes del municipio de Múzquiz reportan un repunte en las ventas de uniformes y artículos relacionados con la educación, ante la proximidad del regreso a clases.

Ana Laura Armas, empleada de Novedades Viridiana, negocio propiedad de Víctor de la Rosa y con más de 30 años en la preferencia de las familias muzquenses, informó que en las últimas fechas aumentó la demanda de uniformes escolares.

Explicó que el establecimiento cuenta con prendas de vestir para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, incluyendo uniformes para alumnos de las secundarias General Lucio Blanco y Agustín Terrazas.

Asimismo, señaló que disponen también de tallas para las primarias Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Eulalio, además de una amplia variedad de camisas escolares, calcetas, calzado, corbatas y pantalones para niños y niñas.

Armas indicó que durante esta temporada los artículos con mayor demanda son el calzado, los pantalones y las camisas, aunque también se registra movimiento en general en material relacionado con útiles escolares.

Finalmente, destacó que el negocio mantiene precios módicos para los clientes y se encuentra ubicado sobre la calle Zaragoza, esquina con Victoria, en el municipio de Múzquiz.