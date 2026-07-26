Apoyan con causa a unidad GRUM

Más de 150 personas participaron en un evento con causa realizado en La Pedrera, donde vehículos todo terreno, bichos modificados, motocicletas y cuatrimotos se reunieron para apoyar al Grupo de Rescate Urbano y de Montaña (GRUM). Los recursos obtenidos durante la actividad serán destinados al mantenimiento de la unidad operativa, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del organismo ante emergencias.

Apoyo de la comunidad

El director de GRUM, Daniel Segovia, agradeció la participación y respaldo de la ciudadanía que acudió al evento, y reiteró el compromiso de la agrupación para continuar trabajando en la Región Centro en la atención de accidentes viales, traslados y contingencias. Segovia reconoció también el apoyo de la alcaldesa Yésica Sifuentes Zamora, del director de Protección Civil, Enrique Piña, así como de la comunidad de ejidatarios que facilitó las condiciones para la realización de la actividad.

Un evento con causa

El evento permitió reunir a familias y aficionados del deporte motor en una jornada de convivencia con causa, orientada a fortalecer los servicios de atención y auxilio que brinda GRUM a la población.