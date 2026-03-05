Altos Hornos de México enfrenta adeudo millonario con Infonavit

En medio del proceso de concurso mercantil que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) notificó la existencia de un adeudo millonario por parte de la empresa.

De acuerdo con información presentada ante el juzgado del concurso, la siderúrgica mantiene créditos fiscales pendientes con el organismo por un monto de 241 millones 420 mil 714 pesos, correspondientes a obligaciones del ejercicio 2025.

El adeudo forma parte de los créditos que deberán integrarse al proceso concursal para su eventual pago, conforme al orden de prelación que establece la Ley de Concursos Mercantiles, la cual determina la prioridad de los distintos acreedores.

Dentro del mismo proceso judicial, tribunales laborales federales también han informado sobre diversas sentencias firmes en contra de la empresa relacionadas con prestaciones laborales reclamadas por trabajadores, lo que incrementa la lista de obligaciones económicas que enfrenta la acerera.

El proceso de concurso mercantil de AHMSA continúa avanzando mientras se definen los mecanismos para la venta de activos, la posible reactivación de la empresa y el pago a los distintos acreedores.