Mujeres empresarias de Coahuila se reúnen en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas fue sede de una reunión regional con mujeres empresarias, organizada por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C., con el objetivo de fortalecer la participación femenina en el sector productivo.

Martha Gaona, vicepresidenta nacional ejecutiva de la organización, destacó el liderazgo de las mujeres de la Región Carbonífera, al señalar que muchas de ellas generan empleos, impulsan la economía y representan un sector importante para el desarrollo de la región.

En dicho evento se contó con la presencia de la licenciada Boreque Martínez González, Presidenta de la AMMJE en Saltillo, Coahuila y líder de la Cumbre Empresarial a Nivel Nacional, cabe señalar, en la actualidad la Asociación está conformada por más de 5 mil mujeres empresarias.

Explicó la suscrita que, uno de los objetivos de la reunión fue invitar a más empresarias a integrarse a la asociación, conformada en el año 1955, para fortalecer la unión y generar mayores oportunidades de crecimiento para quienes participan en el emprendimiento femenino contando a la fecha con 30 representaciones a nivel nacional.

La entrevistada señaló que, la organización busca que sus integrantes puedan salir adelante mediante la colaboración, la sororidad y el fortalecimiento de la economía, además de impulsar a otras mujeres que buscan iniciar o consolidar sus propios negocios.

Informó que actualmente existen subdelegaciones en Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Acuña y Torreón, desde donde se desarrollan actividades encaminadas a fortalecer el liderazgo y la participación de las mujeres en el ámbito empresarial.

Finalmente, precisó que el trabajo de la asociación es totalmente empresarial y se concentra principalmente en capacitación, financiamiento y liderazgo femenino, herramientas que, dijo, permiten a las integrantes representar y fortalecer el liderazgo de las mujeres en el sector productivo.