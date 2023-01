Crisis de Ahmsa acabó con vida de obrero

El fallecimiento de Rodrigo, el obrero de Altos Hornos de México que sufrió un accidente al interior de AHMSA, evidenció las deficiencias que hay en los diferentes departamentos y el riesgo que corren los trabajadores.

De acuerdo a personal de AHMSA el daño en la manguera que ocasionó las quemaduras en más del 60 por ciento del cuerpo del trabajador de tan sólo 38 años de edad, tenía ya meses que se había reportado, sin embargo no se reemplazo ni se tomaron acciones para prevenir un accidente.

Esto ha generado la molestia entre los obreros y no sólo de la Siderúrgica 1, sino también de la Siderúrgica 2, que se enfrentan de manera constante a los riesgos debido a la falta de mantenimiento en los equipos.

Desde que Altos Hornos de México inicio con los conflictos financieros se redujeron las labores de mantenimiento que se realizaban de manera anual a los equipos, lo que poco a poco a mermado su estado.

Existen equipos que se tienen que reemplazar cada 2 o 3 meses ante el desgaste que se genera, pero esto no se ha dado, por lo que los obreros temen realizar algunas labores ante el riesgo de sufrir un accidente.

Durante los últimos meses se han presentando incendios, explosiones, al interior de la empresa, en donde se han minimizado los accidentes y no se han dado reportes de las investigaciones que se han hecho.

Obreros señalaron que los accidentes como el que sucedió el pasado fin de semana en el que falleció un obrero, es responsabilidad de la empresa ante la omisión de la dirección de Seguridad Industrial, así como también del sindicato que ha sido omiso a los llamados de los obreros.

"Se han dejado de hacer muchas, las inspecciones, los recorridos, revisiones, no se han hecho actas en las que se señalen las deficiencias que existen, los dirigentes nos dicen, si las condiciones no son seguras no trabajen, si no hay equipo de seguridad no trabajen, pero no vienen a hacer nada", mencionaron.