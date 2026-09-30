Crisis económica de AHMSA provoca más divorcios en la región Centro

La crisis económica provocada por AHMSA también afectó a los matrimonios de la región Centro, donde el Registro Civil detectó un aumento en los divorcios, aunque advierte que muchas parejas optan sólo por separarse y no formalizar la ruptura.

Sandra Leticia Gutiérrez, titular de la Oficialía 9 del Registro Civil, indicó que la situación económica de la región ha sido uno de los factores que han incidido en el incremento de los divorcios.

El comportamiento local ocurre mientras Coahuila aparece entre las entidades con mayor número de divorcios del país, de acuerdo con el estudio de Estadística de Divorcios del INEGI. En 2025, el estado registró 6 mil 882 divorcios, cifra que lo colocó en el quinto lugar nacional por número de casos.

A nivel local, Gutiérrez señaló que en la Oficialía 9 los divorcios siguen siendo pocos, pero en algunos meses llegan a registrarse entre cinco y seis trámites, mientras que en otros no hay ninguno o apenas uno o dos.

La funcionaria consideró que la cifra registrada ante las autoridades tampoco refleja toda la dimensión de las rupturas en la región Centro, debido a que muchas parejas deciden simplemente separarse. Mencionó que el factor económico también puede influir en la decisión de no formalizar el divorcio, debido a los gastos que implica el proceso judicial y la contratación de un abogado.

Gutiérrez también confirmó que en la región Centro se presentan casos de matrimonios que terminan apenas unos meses después de celebrarse, aunque aseguró que son poco frecuentes.