Calla PAN Monclova tras salida de Kalionchiz

La dirigencia municipal del Partido Acción Nacional guardó silencio tras el anuncio del diputado federal Teo Kalionchiz de abandonar las filas del blanquiazul, en medio de la crisis que atraviesa el partido en Coahuila.

Ni la presidenta del Comité Municipal, Ana Osoria, ni el secretario general, Martín Gómez, se habían pronunciado públicamente sobre la salida del legislador monclovense.

La separación de Kalionchiz ocurre apenas unos días después de que el Comité Ejecutivo Nacional determinó disolver el Comité Directivo Estatal, luego de que el partido obtuvo apenas el 2.29 % de la votación en la pasada elección.

El resultado quedó por debajo del 3 % requerido y dejó al PAN sin representación en el Congreso Estatal durante la próxima legislatura, además de provocar la pérdida de su acreditación y del financiamiento público local.

En este escenario, Kalionchiz anunció su separación del partido y señaló que su prioridad es trabajar por Coahuila y Monclova por encima de cualquier interés partidista.

La salida del legislador representa otro golpe para el PAN en la entidad, que enfrenta el proceso de reconstrucción de su estructura después de los resultados de la elección del 7 de junio.

La dirigencia municipal de Monclova no ha emitido una postura sobre la salida de uno de sus principales cuadros políticos, en un momento en que el partido busca reorganizarse y recuperar presencia electoral.

Con la salida de Kalionchiz, la pérdida de la acreditación estatal y la disolución de sus órganos directivos, Acción Nacional enfrenta uno de sus mayores retrocesos políticos en Coahuila.