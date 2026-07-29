Crisis económica afecta a comerciantes ambulantes

La combinación del regreso a clases y la crisis económica que enfrenta la región Centro provocó una caída superior al 50 % en las ventas de los comerciantes ambulantes, situación que ha obligado a decenas de vendedores dejar de instalarse temporalmente por la falta de ingresos.

El presidente de la Unión de Comerciantes Ambulantes, Rogelio Iracheta, informó que las ventas en las "pulgas" registran uno de sus peores momentos, ya que las familias destinan la mayor parte de sus recursos a la compra de útiles, uniformes y otros gastos escolares, lo que ha reducido el consumo en los mercados sobre ruedas.

Debido a esta situación el número de comerciantes ha disminuido en las "pulgas" que se instalan en las diferentes colonias debido a las pocas o nulas ventas que se han registrado en las últimas semanas. "Estamos hablando que entre 50 y 60 comerciantes que tienen años con nosotros optaron por ausentarse dos o tres semanas y regresar solo para conservar sus espacios, esto debido a que en muchos casos las ventas no alcanzan ni para cubrir el costo de gasolina, o cubrir los gastos".

Algunos vendedores han solicitado cambiar de ubicación al considerar que en otros puntos existe mayor afluencia de clientes, sin embargo el problema no radica en el sitio donde se instalan, sino en la falta de circulante. Aseguró que la baja actividad económica se mantiene desde el año pasado y atribuyó la falta de recuperación a la situación que atraviesa la región, marcada por la incertidumbre económica y la disminución del poder adquisitivo de las familias.

Añadió que la crisis derivada de AHMSA también ha reducido la circulación de dinero en la región, así como los despidos que se han dado en diversas empresas, han impactado la actividad dentro de este sector.