Crisis económica impulsa ventas informales de alimentos en Monclova

La proliferación de ventas informales de alimentos en colonias de Monclova se ha intensificado en medio de la crisis económica, situación que refleja la necesidad de ingresos en los hogares, pero también la urgencia de regulación y generación de empleo, señaló Melva Farías, líder de comerciantes ambulantes.

La dirigente expuso que actualmente es común encontrar ventas tipo "pulgas" no solo en sectores populares, sino incluso en colonias de mayor nivel económico, donde las familias comercializan artículos que ya no utilizan como una forma de obtener ingresos.

"Si caminas por cualquier colonia, hasta en las mejores, ves gente vendiendo en sus casas lo que ya no le sirve. Es algo viable; prefiero que hagan eso a que se salgan a delinquir", expresó.

Ante esta situación hizo un llamado a las autoridades y al sector empresarial para reactivar la economía local. "Nos urge que esto se rehabilite; si ya no va a abrir AHMSA, que abran otras cosas", puntualizó.

Farías reconoció que no se puede impedir a las personas buscar el sustento para sus familias, aunque consideró necesario establecer mecanismos de regulación, especialmente en la venta de alimentos.

Indicó que los comerciantes formales cumplen con requisitos sanitarios, como la obtención anual de credenciales de salud, estudios médicos y capacitaciones, lo que no ocurre con muchos vendedores informales.

"Hace días vi a una persona vendiendo aguas frescas en malas condiciones, hay que regular eso", advirtió.

Actualmente, dijo, el padrón de comerciantes ambulantes en la región centro asciende a mil 800 personas, cifra que ha aumentado considerablemente debido a la situación de desempleo, particularmente entre extrabajadores de AHMSA.

Ante la falta de ingresos, explicó, muchas personas han optado por actividades como plataformas de transporte, taxis o ventas informales, lo que ha incrementado la competencia dentro del sector.

Finalmente, reiteró que la problemática es reflejo de la crisis económica que atraviesa Monclova, por lo que insistió en la necesidad de generar empleos formales y establecer orden en el comercio informal para evitar riesgos sanitarios y garantizar condiciones equitativas para todos.