Emigración de músicos a Saltillo afecta agrupaciones en Monclova

Decenas de músicos han emigrado a Saltillo y distintos municipios de Nuevo León en busca de mejores oportunidades laborales, lo que ha reducido considerablemente el número de agrupaciones musicales en Monclova.

Isauro Mancha, secretario del Trabajo del Sindicato de Músicos, informó que actualmente el número de grupos se redujo a la mitad, pasando de 120 agrupaciones que existían anteriormente a cerca de 60 en la actualidad.

Explicó que esta situación es consecuencia directa de la crisis económica que enfrenta la región, particularmente tras los problemas y el cierre de operaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que provocó que miles de pesos dejaran de circular y afectara a diversos sectores, entre ellos el artístico.

Indicó que anteriormente el sindicato contaba con alrededor de 600 músicos afiliados; sin embargo, muchos de ellos optaron por buscar oportunidades laborales fuera de la ciudad, principalmente en Saltillo y en el estado de Nuevo León.

Mancha detalló que además de la disminución de agrupaciones, varios grupos también tuvieron que reducir el número de integrantes para poder mantenerse activos. Explicó que anteriormente algunas bandas estaban integradas por hasta 12 músicos, mientras que ahora muchos trabajan con apenas ocho integrantes.

Recordó que años atrás la actividad musical era constante, sobre todo durante la temporada decembrina, cuando los grupos tenían múltiples presentaciones. "En diciembre trabajábamos todo el mes, incluso había días en los que tocábamos dos veces, y hasta hacíamos competencias con otros grupos", comentó.

No obstante, actualmente la situación es distinta, ya que muchos salones de eventos permanecen cerrados durante los fines de semana y, aunque han surgido quintas para celebraciones, en numerosos eventos se opta por contratar sonido grabado, DJ o grupos más pequeños como las tradicionales "fara-fara", debido a que las familias buscan opciones más económicas.

Asimismo, mencionó que también han surgido personas que, aunque no cuentan con equipo profesional, ofrecen amenizar fiestas y reuniones como una forma de obtener ingresos, lo que aumenta la competencia en el sector.