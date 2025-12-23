Ex trabajadores de AHMSA en Monclova exigen justicia social

Monclova, Coahuila.— A tres años del colapso de Altos Hornos de México (AHMSA), ex trabajadores de la siderúrgica ingresaron a la explanada de la Planta Uno para expresar el sentir de miles de familias que, aseguran, continúan sumidas en la incertidumbre y el abandono.

Con mensajes directos y cargados de desesperación, los ex obreros señalaron que la justicia social "no ha llegado a Coahuila", pese al tiempo transcurrido desde que estalló la crisis que dejó sin sustento a miles de trabajadores activos, jubilados y sus familias.

Durante la manifestación, hicieron un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que intervenga de manera directa y se ponga fin a lo que calificaron como una tragedia social sin precedentes en la Región Centro del estado.

"Han pasado tres años y seguimos igual o peor. No hay respuestas claras, no hay pagos, no hay justicia", expresaron algunos de los asistentes, quienes insistieron en que la situación ya no puede prolongarse indefinidamente.

Los ex trabajadores manifestaron su esperanza de que en enero pueda registrarse algún avance real que represente justicia para quienes dedicaron décadas de su vida a la empresa. No obstante, también expresaron preocupación por los mensajes recientes emitidos por el síndico del proceso de quiebra, al considerar que "sigue moviendo las cuerdas" sin que ello se traduzca en soluciones concretas para los afectados.

La crisis de AHMSA no solo impactó al sector obrero, sino que provocó un daño profundo a la economía regional, con efectos que aún se resienten en comercios, proveedores y en la estabilidad social de Monclova y municipios aledaños.

Mientras tanto, los ex obreros advierten que no dejarán de alzar la voz hasta que exista una respuesta clara y una salida definitiva a un conflicto que, aseguran, ha sido prolongado con omisiones y decisiones que siguen sin beneficiar a quienes más lo necesitan.

"No estamos pidiendo limosnas, solo justicia y que se nos paguen de acuerdo al contrato colectivo. Alonso Ancira se llevó todos los finiquitos de todos los trabajadores. Esto es un robo, fue un atraco a todo lo que nos correspondía por más de 40 años de trabajo, solo pedimos que la presidenta busque una solución y se nos pague a todos los trabajadores", señaló Julián Avalos.

Finalmente exhortaron a gobierno federal para que sean ellos quienes paguen a los obreros y cuando se venda la empresa ellos recuperen el dinero.