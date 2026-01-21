Zura Morales Herrera pide recursos para CAM en Coahuila: crisis educativa

La alta demanda de atención para alumnos con autismo y otros trastornos ha rebasado la capacidad de los Centros de Atención Múltiple (CAM) en Coahuila. Zura Morales Herrera, directora de Educación Especial de la SEDU, reveló que actualmente hay salones con hasta 23 alumnos bajo el cargo de un solo maestro, cuando lo ideal por norma nacional es un máximo de 12 estudiantes debido a la complejidad de sus discapacidades.

Esta sobrepoblación se debe a un aumento significativo en la detección de casos de autismo y trastorno por déficit de atención (TDAH), además de padres que buscan que sus hijos desarrollen habilidades básicas, como el control de esfínteres y la socialización, antes de intentar integrarlos a una escuela regular. Ante este escenario, la funcionaria hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para que "inyecte" recursos y se creen nuevas plazas, ya que actualmente solo se logra cubrir el 40% de las 1,500 escuelas públicas del estado.

A pesar de la falta de personal, se están realizando esfuerzos para equipar las aulas existentes. En la región centro, se entregaron materiales para fortalecer los talleres laborales y las aulas multisensoriales. Estos espacios son vitales para el desarrollo de niños con autismo, mientras que los talleres de cocina, carpintería y herramientas permiten que los jóvenes de los CAM laborales aprendan un oficio que les brinde independencia económica.

Finalmente, Morales destacó que, aunque el estado realiza las gestiones necesarias, el déficit de psicólogos y maestros especialistas es un problema de alcance nacional. Mientras no se autoricen nuevos recursos para la contratación de docentes, los maestros actuales seguirán enfrentando el reto de atender grupos saturados con diversas condiciones de salud, buscando siempre que los cerca de 400 alumnos que asisten a los CAM en la región reciban la mejor atención posible.