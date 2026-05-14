Reportan a jueza de concurso mercantil bloqueo de la 57

La Comisión Especial para Revisar y Vigilar el Proceso de Quiebra de Altos Hornos de México informó formalmente a la jueza federal encargada del concurso mercantil de AHMSA y MINOSA sobre los hechos ocurridos el pasado 11 de mayo en la Carretera Federal 57, donde extrabajadores realizaron un bloqueo en protesta por la falta de pagos laborales acumulados desde hace más de 40 meses.

El documento, firmado por Luis Fernando Salazar Fernández en su carácter de presidente de la comisión, fue dirigido a la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México. En el oficio se expone que la manifestación reunió a aproximadamente 300 personas en el municipio de Castaños, Coahuila.

De acuerdo con el escrito, los extrabajadores exigían el pago de salarios caídos, finiquitos y prestaciones pendientes, además de solicitar la intervención de las autoridades ante la crisis financiera y laboral que atraviesa la empresa siderúrgica. La comisión señaló que el bloqueo provocó afectaciones importantes en una de las principales vías de comunicación del país.

En el mismo documento se detalla que durante la protesta se registró un enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal de Coahuila, dejando personas lesionadas y detenidas. La comisión anexó documentación relacionada con los hechos y advirtió que la situación refleja el contexto de urgencia social que rodea actualmente el procedimiento concursal de AHMSA y su subsidiaria MINOSA.

El oficio forma parte de los expedientes 19/2023 y 77/2022 relacionados con el proceso de concurso mercantil y quiebra de Altos Hornos de México, empresa que mantiene adeudos laborales con miles de trabajadores y extrabajadores de la Región Centro de Coahuila.