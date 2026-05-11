Alejandro Martínez advierte sobre crisis psicológicas en fechas significativas

Las fechas con fuerte carga emocional, como el Día de las Madres, pueden convertirse en un detonante de crisis psicológicas y pensamientos suicidas, en personas que atraviesan duelos, pérdidas o depresión, esto luego de los dos suicidios que se registraron este fin de semana en la región Centro.

El especialista Alejandro Martínez Torres, psicólogo clínico, señaló que el tema de suicidios ha ido al alza en los últimos años, con una mayor incidencia en la población que presenta problemas de depresión y ansiedad.

Señaló que fechas significativas como el 10 de mayo o Navidad, influyen en el estado de ánimo de la población y suelen reactivar emociones relacionadas con ausencias, abandono y vínculos afectivos no resueltos. Durante estas fechas existe una carga emocional en las personas que las lleva a tomar este tipo de decisión.

"El amor de mamá nos sostuvo y queremos verlo en todo lugar, en todos los espacios, sería como un amor eterno, constante, por eso cuando no lo tenemos sufrimos en la pareja, en las finanzas, todo relacionado a pérdidas y duelos".

Señaló que el suicidio no debe verse como una decisión individual, sino como un fenómeno relacionado con la historia emocional y los vínculos de cada persona.

Actualmente la salud mental es un tema delicado, debido al aumento de problemas entre la población, esto debido a problemas económicos, pérdidas afectivas, ansiedad y depresión, que elevan el desgaste emocional.

El psicólogo estimó que actualmente una gran parte de la población enfrenta algún tipo de afectación emocional o psicológica, con una taza de entre un 70 a 80 por ciento, por lo que de cada 10 personas 7 u 8 presentan algún problema de salud mental.

Llamó a familiares y amigos a estar al pendiente de atención a señales de aislamiento, tristeza o desesperanza, además de fortalecer la comunicación y el acompañamiento emocional. "Nadie debería atravesar su dolor en silencio, si hablamos, si escuchamos y si nos hacemos presentes podemos salvar vidas", indicó.