Familia Castillo exige justicia por muerte de Víctor Moisés en accidente

Tras una larga recuperación, Cristian Gael Castillo, de 15 años, fue dado de alta este lunes de la Clínica 7 del IMSS, donde permaneció hospitalizado luego del accidente ocurrido en el bulevar Harold R. Pape, sin saber aún que su hermano había muerto.

Fue hasta su llegar a su casa cuando familiares le informaron que Víctor Moisés "Moin" había fallecido a consecuencia del impacto, durante los últimos 15 días, la familia había decidido ocultarle la noticia debido a su estado de salud y las lesiones que presentaba tras el accidente. "Él no sabía nada, nos guardamos el dolor durante todo este tiempo porque no estaba en condiciones, apenas el día de ayer se le dijimos la verdad", externó su tío Pedro Castillo Rodríguez.

Cristian fue sometido a una cirugía en el brazo izquierdo y, de acuerdo con su familia, no presentó complicaciones mayores, descartando lesiones cerebrales, aunque continúa en observación.

El impacto emocional fue inmediato, de acuerdo a los familiares, el joven reaccionó con llanto al conocer la noticia del fallecimiento de "Moin" en el accidente. "Fue muy fuerte para él, lloró bastante, su papá le dijo que no fue su culpa, que tiene que seguir viviendo y recordar a su hermano".

Mientras Cristian inicia su proceso de recuperación física y emocional, la familia exige justicia y afirma que el hecho no fue un accidente, sino que fue un ataque directo, en el que estas personas iban con la intención de causarles daño. Pedro Castillo mencionó que hasta el momento los presuntos responsables no han sido localizados, mismos que se dieron a la fuga luego de los hechos.

"Hasta ahorita no tenemos información de que hayan sido detenidos, estamos esperando que las autoridades actúen, queremos que se haga justicia y que se aplique todo el rigor de la ley".

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación, sin embargo, no se reportan personas detenidas ni avances oficiales sobre la localización de los presuntos responsables.

Familiares y amigos de Cristian y Víctor Moisés advirtieron que no cesarán en su exigencia de justicia y señalaron que darán seguimiento puntual al caso con el fin de que se castigue a quienes, aseguran, provocaron el accidente y huyeron para evadir su responsabilidad.