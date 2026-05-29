Carlos Jiménez Villarreal realiza jornada de salud sexual en Sabinas

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 3, el doctor Carlos Jiménez Villarreal, confirmó la realización de una jornada de orientación y prevención en materia de salud sexual, llevada a cabo en un centro comercial de Sabinas con la participación de personal especializado de distintas áreas de atención médica.

Las acciones fueron desarrolladas por trabajadores de los departamentos de Salud del Adulto Mayor y Salud Reproductiva, quienes instalaron módulos informativos en Super Gutiérrez Fundadores, donde brindaron atención directa a la ciudadanía que acudió al establecimiento.

Durante la actividad se realizó la entrega de información relacionada con salud sexual y métodos anticonceptivos, además de promover medidas preventivas enfocadas en el bienestar de la población. El personal también efectuó diversas detecciones para identificar posibles factores de riesgo en los asistentes.

El doctor Carlos Jiménez Villarreal destacó que este tipo de jornadas buscan acercar los servicios de salud a la comunidad, facilitando el acceso a orientación médica y preventiva en espacios concurridos del municipio, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para aprovechar este tipo de campañas, las cuales forman parte de las estrategias permanentes que impulsa la Jurisdicción Sanitaria Número 3 en la Región Carbonífera para fomentar hábitos saludables y la atención oportuna.