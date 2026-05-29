La Hora del Cuento: Actividad cultural en la biblioteca de Sabinas

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura entre la niñez de la región carbonífera, cada jueves se lleva a cabo la actividad denominada "La Hora del Cuento" en la biblioteca "Carlos Pereyra", informó el profesor José Luis García, coordinador de Bibliotecas en la Región Carbonífera.

El coordinador explicó que esta dinámica está dirigida principalmente a instituciones educativas y grupos de niños, quienes son invitados a participar en sesiones de lectura donde se comparten cuentos y narrativas adaptadas para distintas edades.

Destacó que el propósito principal es despertar el interés de los menores por los libros y fortalecer el gusto por la lectura desde temprana edad, mediante actividades recreativas y educativas que permitan una mejor interacción con las historias.

Asimismo, señaló que los cuentos son seleccionados cuidadosamente para que aporten enseñanzas y valores que contribuyan al desarrollo y formación de los niños que asisten a la biblioteca.

José Luis García agregó que también se contempla implementar estrategias similares en escuelas secundarias de la región, con la intención de reforzar el hábito de la lectura entre los jóvenes y ampliar el alcance de este tipo de programas culturales.