Cruz Roja Sabinas emite recomendaciones para prevenir deshidratación

SABINAS, COAH.- La delegación local de la Cruz Roja emitió una recomendación a la ciudadanía para prevenir deshidrataciones y golpes de calor durante la temporada. El coordinador de paramédicos de la institución, Nicolás Puente González, señaló que, aunque las temperaturas no habían rebasado los cuarenta grados, se esperaba que aumentaran en las próximas semanas. Por ello, recomendó a la población mantenerse hidratada, protegida y evitar exponerse al sol cuando no fuera necesario.

Puente González resaltó la importancia de cuidar especialmente a los adultos mayores y a los menores de edad ante los efectos del calor. Indicó que este sector de la población era más vulnerable a las altas temperaturas. Explicó que la supervisión constante del estado de salud de los menores por parte de los padres de familia resultaba fundamental durante esta época.

El coordinador de paramédicos informó que hasta ese momento ya se habían presentado al menos 3 casos de deshidratación en la ciudad. Señaló que los incidentes atendidos servían como advertencia para que la ciudadanía tomara medidas preventivas. Reiteró que la hidratación continua era clave para evitar complicaciones derivadas del calor.

La benemérita institución pidió a la población evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar. Sugirió el uso de ropa ligera, sombreros o gorras, así como permanecer en lugares ventilados o con sombra. Destacó que estas acciones ayudaban a reducir el riesgo de sufrir golpes de calor.

Finalmente, Nicolás Puente González exhortó a la comunidad a mantenerse atenta a los síntomas de deshidratación y a solicitar atención médica en caso de presentar malestar. Añadió que la Cruz Roja se mantenía pendiente para brindar apoyo ante cualquier emergencia relacionada con las altas temperaturas. Concluyó que la prevención era la principal herramienta para proteger la salud durante la temporada de calor.