Convocatoria en Sabinas: Teje cuadros para el Día Internacional de la Sordoceguera

SABINAS, COAH.- La Coordinación de Cultura en la Región Carbonífera, a cargo del profesor Ramiro Flores Morales, lanzó una convocatoria abierta a la ciudadanía para elaborar cuadros tejidos de 20 por 20 centímetros. La actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Sordoceguera, conmemorado a nivel mundial cada 27 de junio, y busca generar un espacio de inclusión y sensibilización en el municipio.

La jornada principal se llevará a cabo el próximo 7 de julio en Sabinas, fecha asignada a la Región Carbonífera dentro de las acciones estatales. La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Cultura de Coahuila y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a través del visitador Fernando Menchaca Reina. El objetivo es visibilizar a las personas con discapacidad visual y auditiva mediante una expresión artística colectiva.

El material solicitado consiste en cuadros de estambre de cualquier color y textura, con la única condición de que midan exactamente 20 por 20 centímetros. Los cuadros serán recolectados para integrarse en una instalación denominada "grafiti textil", que se colocará en el muro ubicado en la plaza principal, donde se encuentra el monumento al ángel. La pieza busca ser un elemento táctil que pueda ser recorrido por personas ciegas, sordas o con sordoceguera.

Durante la actividad del 7 de julio se contempla la asistencia de personas con discapacidad visual y auditiva, quienes podrán tocar y reconocer la obra realizada por la comunidad. La instalación pretende funcionar como un puente sensorial que permita acercar a la población a la experiencia de la sordoceguera, promoviendo la empatía y el respeto a través del arte comunitario.

Los cuadros tejidos podrán entregarse en el Museo de Villa o en la oficina de la Coordinación de Cultura, ubicada en la parte posterior del recinto. También se ofreció la opción de recolectarlos directamente con las personas interesadas que así lo requieran. La invitación se extendió especialmente a mujeres que conservan la habilidad del tejido, heredada de madres y abuelas, y que utilizan esta actividad como forma de entretenimiento y desestrés.