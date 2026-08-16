Cristina Amezcua destaca eventos que dinamizan la economía en Coahuila

La realización de eventos deportivos, culturales y turísticos mantiene activa la economía de las regiones de Coahuila, destacó Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos del estado.

Durante su visita a Monclova por el 337 aniversario de la ciudad, la funcionaria informó que este jueves iniciará Coahuila 1000, con salida en Torreón y una participación estimada de entre 300 y 400 personas, cifra similar a la del año pasado.

La competencia contempla dos rutas que recorrerán distintos puntos de la entidad, entre ellos la región Laguna, Saltillo y la región Centro.

Amezcua González señaló que la agenda turística continuará en septiembre con una cabalgata y el Rodeo Saltillo, mientras que en octubre se contempla la Feria de Monclova, cuyo anuncio será realizado próximamente por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo.

"En Coahuila siempre hay plan, siempre hay eventos, turismo para todos", afirmó.

La secretaria explicó que la derrama económica varía de acuerdo con las características de cada actividad. Como ejemplo, estimó que la cabalgata podría generar alrededor de 30 millones de pesos, con la expectativa de superar los resultados del año anterior.

Añadió que los fines de semana se ha registrado una alta afluencia en los Pueblos Mágicos, como ocurrió recientemente en Cuatro Ciénegas, donde se realizaron actividades gastronómicas y el evento del Becerro Gordo.