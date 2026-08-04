Suman 700 mil turistas en verano

Coahuila recibió 700 mil visitantes y generó una derrama económica de 875 millones de pesos durante el primer mes del periodo vacacional de verano, superando cifras de años anteriores. Se espera mantener este flujo en lo que resta del mes de agosto y superar las expectativas.

Lo anterior lo señaló la Secretaria de Turismo, Cristina Amezcua González, quien señaló que la afluencia turística mantiene una tendencia favorable y confía en que el segundo mes de vacaciones permita superar los resultados registrados hasta ahora.

"Nos ha ido muy bien y todavía nos resta todo este mes, por lo que esperamos incrementar estas cifras".

Amezcua González atribuyó parte del desempeño del sector a las condiciones de seguridad que distinguen a Coahuila y favorecen el desplazamiento de visitantes y habitantes por las distintas regiones del estado.

"Es un factor muy importante para el turismo porque podemos transitar por todo el estado de manera segura y a cualquier hora del día, lo que nos pone por encima de otros estados", indicó.

La Secretaría de Turismo dijo que los Pueblos Mágicos alcanzaron una ocupación hotelera del 100 % durante los fines de semana, mientras que el promedio estatal se ubicó en 66 %.

Explicó que estos resultados son impulsados por una agenda permanente de actividades, entre ellas el Ultra Coahuila, que reunió competidores de más de 30 países; las vendimias celebradas en la región vitivinícola, así como las ferias y festividades que se desarrollan en municipios como Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y San Juan de Sabinas.

Adelantó que agosto concluirá con eventos de alto impacto, entre ellos la carrera Coahuila 1000, que recorrerá distintas regiones y tendrá su meta en Monclova, lo que fortalecerá la actividad turística en la región Centro-Desierto.

La funcionaria también reconoció la estrategia del alcalde Carlos Villarreal para impulsar el turismo deportivo en Monclova, al señalar que este tipo de eventos ha contribuido a elevar la ocupación hotelera y a generar beneficios económicos para la región.