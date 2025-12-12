Cristina Amezcua llama a seguridad a ser embajadores turísticos en Coahuila

La Secretaría de Turismo en Coahuila hizo un llamado a todos los elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno a convertirse en embajadores turísticos y a brindar un buen recibimiento a los paisanos y visitantes durante la presente temporada vacacional, en la que se espera un importante flujo de viajeros por el estado.

Cristina Amezcua González, Secretaria de Turismo, mencionó que Coahuila es elegido de manera constante por los visitantes por el clima de seguridad que existe en la entidad, por lo que subrayó la importancia de mantener un trato cordial, de apoyo y orientación hacia quienes transitan por la entidad.

Señaló que existe una coordinación permanente con las corporaciones de seguridad, así como con autoridades estatales y municipales, particularmente en las regiones con mayor afluencia turística, para atender de manera oportuna cualquier queja o situación que se presente.

La titular de Turismo insistió en que la labor de los cuerpos de seguridad va más allá de la vigilancia, pues su cercanía con la ciudadanía los convierte en el primer contacto con los turistas. "Lo que nos queda es que nos convirtamos en embajadores turísticos y recibir muy bien a los visitantes, durante el año realizamos capacitaciones a policías porque aquí el tema es que todos tenemos que recibir a los visitantes con entusiasmo, guiarlos, apoyarlos y estar siempre pendientes de lo que se ofrezca".

Resaltó que los buenos resultados en materia de seguridad y atención se han reflejado en los periodos vacacionales anteriores, como Semana Santa y verano, por lo que confía en que durante la temporada invernal se mantenga la misma tendencia.