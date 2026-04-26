Cristina Amezcua se postula como diputada local en Coahuila

En un acto marcado por la movilización de la estructura partidista, Cristina Amezcua González rindió protesta como candidata a diputada local por el Distrito 04, respaldada por la Alianza por la Seguridad, conformada por el PRI y la UDC.

El evento reunió a militantes y simpatizantes que, entre consignas, música y muestras de apoyo, refrendaron el respaldo a la aspirante, quien competirá en el proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado.

La ceremonia estuvo encabezada por Gabriel Elizondo y Sergio Sisbeles, además de contar con la presencia de dirigentes municipales de la región centro-desierto, así como representantes de sectores y organizaciones vinculadas al partido.

En su mensaje, Amezcua González afirmó que asume la candidatura con responsabilidad y disposición para enfrentar el proceso electoral, destacando que su registro formal se llevará a cabo este sábado en el Comité Distrital del Instituto Electoral de Coahuila, con sede en San Pedro, municipio cabecera del distrito.

La candidata señaló que su proyecto político estará centrado en el trabajo cercano con la ciudadanía, con énfasis en temas de seguridad y desarrollo para la entidad.

Asimismo, sostuvo que la estructura del partido se mantiene sólida, lo que —dijo— permitirá competir con fuerza en la próxima jornada electoral, al tiempo que llamó a no ceder espacios y dar continuidad a las políticas públicas actuales.

El Distrito 04 abarca los municipios de San Pedro, Cuatro Ciénegas, Sacramento, Lamadrid, Castaños, Abasolo y Candela, además de diversas zonas urbanas y rurales de Monclova.

Durante su intervención, también hizo referencia al contexto estatal en materia de seguridad, destacando la estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, la cual —aseguró— ha contribuido a mantener condiciones de estabilidad en Coahuila.

Por su parte, Gabriel Elizondo resaltó la cohesión interna del partido, así como la capacidad de su militancia para sostener el trabajo territorial rumbo al proceso electoral.

Finalmente, se convocó a los asistentes a fortalecer la presencia en campo y mantener la organización partidista, con miras a obtener resultados favorables en la elección.