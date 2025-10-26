Alumbrada de Día de Muertos ilumina Monclova en Festival Flores y Calaveras 2025

Monclova, Coah.- Como parte del Festival "Flores y Calaveras 2025", el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la primera "Alumbrada" de Día de Muertos en el Cristo de la Bartola, un evento que llenó de luz, color y emoción a las familias monclovenses. Con este festival, que cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se busca impulsar las expresiones culturales que fortalecen el orgullo, la identidad y la convivencia en nuestra ciudad.

La Alumbrada tuvo el objetivo de rendir homenaje a nuestros seres queridos y mantener viva una de las tradiciones más representativas de México, invitando a las familias a reunirse en un ambiente de respeto y unión comunitaria.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de la presentación del show ecuestre de Cuadra De los Santos, la Rondalla de la Secundaria No. 4, el talento musical del taller de vientos "Brass" de la Casa de las Artes Municipal y la energía del Ballet Folklórico "Coahuitl", que llenaron de vida y orgullo las tradiciones que distinguen a Monclova y a todo Coahuila.

"El Festival Flores y Calaveras representa lo que somos como comunidad: una ciudad que honra sus raíces, celebra su cultura y mantiene viva la unión familiar. Agradezco el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, en estos espacios de expresión artística y convivencia que fortalecen el orgullo de ser monclovenses", expresó el alcalde Carlos Villarreal.

Previo a la Alumbrada, se inauguraron las exposiciones "La Muerte se Pinta Sola" y "Visiones", además de la Noche de Catrinas, que incluyó un colorido desfile, la exposición de la artesana Laura Aragón y la presentación de pendones artísticos elaborados por creadores locales.

El Festival "Flores y Calaveras" continuará hasta el 2 de noviembre con actividades culturales, exposiciones y presentaciones artísticas abiertas al público para que todas las familias puedan disfrutar de esta temporada que enciende el orgullo, la creatividad y las tradiciones de nuestra ciudad.

En el evento estuvieron presentes Glenda Lila Suárez Rodríguez, regidora de Educación, Arte y Cultura; Marisol Lara Rodríguez, directora de Arte y Cultura; y Felipe Elizalde Hernández, director de Festivales y Eventos.

Con estos eventos, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado en la promoción de la cultura, la educación y el desarrollo social.