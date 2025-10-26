Inversionistas exploran AHMSA en medio de tensiones laborales

MONCLOVA, COAHUILA.– Trabajadores que permanecen en resguardo en los accesos de Altos Hornos de México (AHMSA) confirmaron que esta semana ingresó a la planta un grupo de personas que, según dijeron, se identificaron con el guardia de acceso como representantes de la empresa Metal Steel.

De acuerdo con los obreros, esta visita sería la tercera realizada por empresas interesadas en adquirir la siderúrgica y podría tratarse de la última inspección técnica antes de que se defina si alguno de los grupos inversionistas concreta una oferta formal.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de AHMSA ni de Metal Steel, los testigos señalaron que los visitantes realizaron un recorrido por distintas áreas productivas de la planta, acompañados por personal de seguridad y mantenimiento. Su presencia ocurre en un momento clave, mientras miles de extrabajadores continúan manifestándose por el pago pendiente de sus finiquitos.

La coincidencia entre las protestas laborales y la llegada de posibles inversionistas refleja el contraste entre la esperanza de reactivación y el reclamo de justicia económica de quienes fueron parte fundamental de la historia de AHMSA.

"Nos dijeron que eran de Metal Steel, así se presentaron con el guardia. Entraron varios y estuvieron varias horas recorriendo", comentó uno de los trabajadores que mantiene vigilancia en los accesos principales.

Esta sería la tercera visita de un grupo empresarial desde que se iniciaron las negociaciones para intentar rescatar la acería.

El futuro inmediato de AHMSA podría definirse en las próximas semanas, dependiendo de si esta visita representa el último acercamiento antes de una decisión definitiva sobre la compra y posible reactivación de la siderúrgica.