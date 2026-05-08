Cristy Amezcua presenta propuestas para Cuatro Ciénegas: seguridad y turismo

Región Desierto, Coah. - Durante un recorrido por el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a la Diputación Local por el Distrito 04, Cristy Amezcua González, presentó propuestas enfocadas en fortalecer la seguridad, impulsar el turismo y mejorar los servicios básicos, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias y brindar una mejor experiencia a quienes visitan este destino.

La candidata de la alianza PRI-UDC saludó a automovilistas y peatones que transitaban por la plaza principal, a quienes presentó personalmente sus propuestas rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

Durante este encuentro ciudadano, Amezcua González reiteró que mantendrá la cercanía con la población, escuchando de primera mano sus necesidades, inquietudes y peticiones para integrarlas a su agenda legislativa.

Posteriormente, realizó un recorrido casa por casa por la zona centro del municipio para llevar directamente sus propuestas a las familias y solicitar el respaldo ciudadano.

Entre las propuestas presentadas a las y los cieneguenses, destacó el impulso a programas sociales dirigidos principalmente a los sectores más vulnerables, además de gestionar mayores recursos para fortalecer áreas prioritarias como educación y salud.

Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la industria turística de Cuatro Ciénegas, fuente de empleo para muchas familias de la región. Señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsarán acciones en materia de seguridad, infraestructura y servicios públicos para garantizar bienestar tanto a habitantes como a visitantes.

"Conocemos perfectamente el tema turístico, por eso vamos a trabajar en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la seguridad, pero sobre todo mejorar los servicios básicos, contribuyendo a elevar la calidad de vida de las familias y la experiencia de quienes visitan este Pueblo Mágico", afirmó la candidata.

Finalmente, la aspirante a la Diputación Local por el Distrito 04 pidió la confianza de la ciudadanía rumbo a la jornada electoral, convencida de que será una representante cercana a la gente y una voz firme para llevar las necesidades de la Región Desierto al Congreso del Estado.

Las actividades de campaña también incluyeron recorridos por los municipios de Lamadrid y Sacramento, como parte de una agenda territorial enfocada en mantener contacto directo con la ciudadanía.