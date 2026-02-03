Cruz Roja alerta sobre inyecciones para bajar de peso en Saltillo

El Director Médico de la Cruz Roja en Monclova alertó a la población ante inyecciones para bajar de peso debido al deceso ocurrido durante este fin de semana en el municipio de Saltillo. Este hecho encendió las alertas sobre el uso de este tipo de medicamentos sin supervisión médica. Ricardo Lojero advirtió que recurrir a inyecciones o productos para adelgazar sin una valoración profesional adecuada puede generar reacciones adversas severas, desde alergias hasta complicaciones que pongan en riesgo la vida.

"Lo primero es consultar con un médico ético, un médico de confianza, que pueda orientar de manera correcta, porque muchas personas buscan bajar de peso sin hacer ejercicio ni modificar sus hábitos". Explicó que uno de los principales problemas es la falta de seguimiento médico, ya que muchas personas se aplican estos tratamientos sin regresar a revisión mensual o anual, lo que impide detectar a tiempo posibles afectaciones al organismo. El Director Médico destacó que, aunque las farmacias han reforzado los controles para la venta de estos medicamentos, exigiendo recetas con datos completos y cédula profesional, persiste el riesgo cuando existen prescripciones realizadas sin ética.

"Hay médicos que las indican sin ética, y ahí es donde se pone en peligro la salud, por eso es importante acudir con profesionales que tengan prestigio y responsabilidad". Descartó que en la clínica de Monclova hayan tenido este tipo de casos, pero reconoció que la demanda de este tipo de medicamentos ha ido en aumento, sobre todo al inicio del año cuando la gente busca resultados inmediatos, por lo que exhortó a la población a no recurrir a soluciones rápidas que puedan tener consecuencias graves.