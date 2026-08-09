Cruz Roja de Monclova atiende a dos personas diarias por golpe de calor

La Cruz Roja de Monclova atiende en promedio a dos personas al día por complicaciones derivadas del golpe de calor, informó el comandante Juan José Villa, quien explicó que la mayoría de los pacientes presenta enfermedades crónicas, las cuales pueden agudizarse con las altas temperaturas y provocar deshidratación o descompensación.

"Hay comorbilidades en las cuales las personas se agudizan con lo que es el calor y da como resultado deshidratación, descompensación".

Villa indicó que los casos atendidos hasta ahora no han sido mortales, aunque sí se han registrado personas que se desvanecen mientras permanecen expuestas al calor, tanto en la vía pública como en sus áreas de trabajo.

Los niños y los adultos mayores son los sectores más propensos a sufrir complicaciones, además de los trabajadores que desarrollan actividades bajo el sol. Ante las altas temperaturas, el comandante exhortó a la población a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y procurar una buena alimentación.

Agregó que durante el periodo vacacional se han atendido otros incidentes, principalmente entre menores que permanecen más tiempo en sus hogares.