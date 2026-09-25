Denuncian maltrato en Cruz Roja Monclova

Una familia denunció un presunto maltrato y atención deficiente en la Cruz Roja de Monclova, luego de que una niña de 8 años, con 39.1 grados de fiebre y antecedente de convulsiones, permaneciera más de 40 minutos en espera y saliera de la institución sin diagnóstico.

Alejandra, familiar de la menor, hizo público su caso y señaló a la doctora Evelyn, médico general que presta sus servicios en la Cruz Roja Monclova, por la atención que recibió la niña.

Explicó que la menor comenzó con fiebre desde la mañana y previamente había sido llevada con un pediatra, quien le recetó medicamentos. Sin embargo, la temperatura no disminuyó pese a los medicamentos, baños y paños, por lo que decidieron acudir a la Cruz Roja.

De acuerdo con su relato, al llegar informaron que la niña tenía fiebre alta y antecedentes de convulsiones, pero permanecieron más de 40 minutos esperando atención. Durante ese lapso, el termómetro marcó 39.1 grados.

Alejandra señaló que las enfermeras solicitaron que la menor fuera atendida, pero aseguró que la doctora no la valoró de inmediato. Ante el estado de la niña, el personal de enfermería insistió para que fuera trasladada a una camilla y se le colocaran paños.

La familiar afirmó que los paños ya habían sido utilizados anteriormente sin que la fiebre disminuyera y que, después de colocarlos, ningún integrante del personal volvió a revisar a la menor durante un periodo de tiempo.

Posteriormente, según su versión, le aplicaron una inyección, pero la temperatura continuó elevada. La familia preguntó qué procedimiento seguir y qué podía estar provocando la fiebre, pero aseguró que no recibió una explicación clara.

También relató que la doctora señaló que previamente había propuesto administrar medicamento por vía intravenosa, pero que no se había autorizado.

Alejandra cuestionó además que, desde su perspectiva, no hubo una valoración médica completa de la niña, pues afirmó que la doctora no se acercó personalmente a revisarla y que las posibles enfermedades mencionadas por la familia fueron plasmadas posteriormente en la receta.

Ante la falta de una respuesta que consideraran favorable, la familia decidió retirarse de la Cruz Roja sin diagnóstico y con la temperatura de la menor todavía elevada.

La familiar aseguró que la doctora les indicó que llevaran a la niña a la Clínica Kali o a un hospital privado, situación que cuestionó debido a que, explicó, acudieron a la Cruz Roja precisamente porque no cuentan con recursos económicos suficientes para acudir a una institución particular.

Alejandra agregó que otras personas que se encontraban esperando consulta también habrían recibido la recomendación de acudir a una clínica privada.

Finalmente, una de las personas que esperaba atención le recomendó a un pediatra. La familia acudió con el especialista, quien, según Alejandra, les brindó atención, trato y un diagnóstico.

La familiar decidió hacer pública la experiencia para denunciar lo que consideró un trato indigno y pedir que se revise la atención que reciben los pacientes en la institución.