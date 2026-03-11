Cruz Roja Monclova lanza colecta anual para fortalecer servicios médicos

Con el objetivo de fortalecer sus servicios de emergencia y atención médica, la Cruz Roja Delegación Monclova puso en marcha su Colecta Anual, campaña mediante la cual busca reunir recursos para el sostenimiento de la institución.

Dentro del evento de arranque estuvieron presentes el alcalde Carlos Villarreal Pérez; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles y la presidenta honoraria del DIF, Mavi Sosa, quienes respaldaron el arranque de la campaña.

El presidente del Consejo Directivo, Efraín Rodríguez, explicó que esta colecta representa una oportunidad para reforzar la operación diaria de la benemérita institución, que depende en gran medida de donativos de la comunidad.

El directivo detalló que el esquema de recaudación cambió respecto a años anteriores, por lo que ya no se realiza el tradicional boteo en cruceros o espacios públicos, esto debido a la pandemia y por situaciones de seguridad registradas en el pasado.

Actualmente la colecta se realiza de manera directa en instituciones educativas, empresas, comercios y bancos, quienes a través de donativos, o redondeos contribuyen con el trabajo de la Cruz Roja.

La campaña inició el pasado 02 de marzo y se mantendrá vigente hasta el próximo 28 de mayo, en esta ocasión no se estableció una meta económica, debido a que en los últimos años la colecta estuvo suspendida o con limitaciones.

Recordó que en el 2025 se tuvo una la recaudación menor a los 200 mil pesos, ya que los recursos provinieron principalmente de aportaciones de algunas empresas.

Indicó que parte de los recursos recaudados, así como apoyos obtenidos recientemente a través del programa de redondeo y donativos de empresas, se destinarán a la campaña de cirugías de estrabismo que realiza la Cruz Roja.