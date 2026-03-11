Cruz Roja realiza operaciones de estrabismo a niños en Monclova

Como parte de las acciones de apoyo a la salud infantil, Cruz Roja realizó la novena campaña de operaciones de estrabismo, mediante la cual se brindó atención a menores que padecen este problema visual, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

La coordinadora de Damas Voluntarias, Irasema Sánchez de la Fuente, mencionó que durante esta jornada fueron intervenidos 17 niños, luego de un proceso previo de valoración médica a más de 20 menores que acudieron en busca del beneficio.

Estas campañas las ha realizado la Cruz Roja delegación Monclova en los últimos 10 años, aunque se suspendieron durante la pandemia, por lo que durante este 2026 se lleva a cabo la novena edición. Informó que en cada ocasión se operan grupos de entre 15 a 20 menores, que tras una serie de valoraciones médicas se eligen a quienes serán incluidos dentro del programa de cirugía del hospital.

Sánchez de la Fuente señaló que el estrabismo no solo representa un problema visual, sino que también afecta el desarrollo emocional de los menores, ya que en ocasiones los niños se enfrentan a burlas o comentarios en el entorno escolar. "Cuando el ojito no está en su lugar, los niños se sienten inseguros y en las escuelas a veces son objeto de burlas, por eso buscamos ayudarlos para que cuenten con una mejor calidad de vida".

Detalló que con las campañas anteriores se han logrado realizar 164 cirugías, beneficiando a niños y adolescentes de entre 4 o 5 años y hasta los 14 o 15 años de edad. La coordinadora señaló que las operaciones se realizan sin costo en el Hospital de la Cruz Roja, cuando este tipo de intervenciones tienen un costo superior a 30 o 40 mil pesos en el sector privado.