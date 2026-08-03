Cruz Roja reporta incremento en emergencias durante vacaciones: 60% más

La Cruz Roja registra un incremento de hasta 60 por ciento en la atención de emergencias durante el periodo vacacional, principalmente por accidentes en el hogar y percances carreteros, por lo que el comandante de la corporación exhortó a la población a extremar precauciones.

Juan José Villa, explicó que el aumento en los servicios coincide con el receso escolar y laboral, cuando crece la movilidad de las familias hacia centros recreativos y destinos fuera de la ciudad.

Las caídas son la principal causa de atención en los domicilios, sobre todo de niños que permanecen más tiempo en casa y realizan actividades que implican mayor riesgo si no están bajo supervisión.

Ante esta situación el comandante de la Cruz Roja exhortó a madres, padres y cuidadores a mantener vigilancia permanente sobre niñas, niños y adultos mayores para prevenir lesiones durante el periodo vacacional.

Accidentes viales en aumento

En cuanto a los traslados por carretera, advirtió que los accidentes viales continúan siendo una de las emergencias más frecuentes durante esta temporada, ante el aumento en el flujo por lo que pidió revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de viajar.

Asimismo, llamó a respetar los límites de velocidad, atender el reglamento de tránsito y conducir con precaución, especialmente en carreteras desconocidas, con el fin de llegar al destino de manera segura y reducir el riesgo de accidentes.