Truenan motos y asustan conductores por diversión

Lo que aparenta ser una nueva forma de hostigar a conductores comienza a generar molestia y preocupación en bulevares de Monclova: motociclistas que circulan con escapes modificados y provocan detonaciones similares a disparos justo cuando se colocan junto a las ventanas de otros vehículos.

La maniobra no sólo provoca el sobresalto de quienes conducen, sino que puede ocasionar que pierdan momentáneamente la concentración, desvíen el volante o reaccionen de manera inesperada, con el riesgo de provocar un accidente.

Detalles confirmados

Un caso fue reportado en el bulevar San José, donde, de acuerdo con el señalamiento, varios jóvenes que viajaban en motocicleta fueron captados circulando de manera imprudente, ignorando semáforos y otras señales viales.

En un video se observa cómo los motociclistas avanzan aparentemente con normalidad y sin generar ruido excesivo. Sin embargo, al acercarse a un conductor que circula tranquilamente, manipulan el escape para producir un estruendo repentino, similar a una detonación.

El sobresalto puede hacer que el automovilista pierda por instantes el control de su vehículo o desvíe la trayectoria, una situación especialmente peligrosa cuando circula en medio del tráfico.

Impacto en la comunidad

La práctica, según los reportes, no sería un hecho aislado. Otros jóvenes motociclistas han sido señalados por realizar maniobras similares, aparentemente como una especie de moda o diversión para asustar a los automovilistas.

En el material también se aprecia cómo, después de provocar el estruendo a un conductor, los motociclistas continúan su recorrido y, metros adelante, repiten la acción con otros vehículos.

La conducta genera todavía mayor molestia debido a que, tras provocar los ruidos, los jóvenes aparentemente se burlan de los conductores afectados y posteriormente aceleran para perderse entre los automóviles.

Acciones de la autoridad

Además del riesgo que representan las detonaciones repentinas, el video muestra a los motociclistas ignorando el semáforo en rojo y otras disposiciones de tránsito, lo que incrementa el peligro para quienes circulan por la zona.