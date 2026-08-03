Vecinos exigen limpieza tras accidente de Adolfo de la Cruz en basurero clandestino

Vecinos del fraccionamiento Carranza exigieron la intervención de las autoridades para localizar al propietario de un predio convertido en basurero clandestino y obligarlo a sanear el lugar, luego del accidente en el que Adolfo de la Cruz resultó lesionado al caer entre los desechos.

El terreno, ubicado en el cruce de las calles Del Paso y González Ortega, continúa siendo utilizado como tiradero clandestino, donde personas arrojan bolsas de basura, escombro e incluso animales muertos, lo que genera fuertes olores a putrefacción y representa un riesgo para la salud de las familias que habitan en el sector.

Los habitantes recordaron que, tras el accidente en el que Adolfo de la Cruz cayó entre montones de basura y cadáveres de animales, el Municipio realizó labores de limpieza con maquinaria pesada. Sin embargo, aseguraron que el problema reapareció debido a que el predio permanece abandonado y sin vigilancia.

Indicaron que durante las noches y madrugadas llegan vehículos para depositar desperdicios, aprovechando que el terreno carece de cercado y no existe supervisión permanente.

Por ello, solicitaron a las autoridades municipales y a las dependencias correspondientes investigar quién es el propietario del inmueble para que asuma la responsabilidad de mantener limpio el predio o, en su caso, se apliquen las sanciones que correspondan.

Los vecinos advirtieron que, además de los malos olores provocados por los restos de animales en descomposición, la acumulación de basura favorece la proliferación de moscas, roedores y fauna nociva, afectando la calidad de vida de quienes viven en los alrededores.

Finalmente, hicieron un llamado para que la limpieza no sea una medida temporal, sino que se implementen acciones permanentes que impidan que el predio vuelva a convertirse en un foco de infección y evitar que se registre otro accidente como el ocurrido hace unos días.