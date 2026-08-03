Salón de Pensionados prohíbe grabar en bailes: clientes piden privacidad

La petición de clientes para no ser grabados ni fotografiados sin autorización comienza a llegar también a los salones donde se realizan bailes y se presentan grupos musicales, luego de que algunos restaurantes y discotecas ya aplicaran medidas similares.

El reclamo parte de los propios asistentes, quienes buscan disfrutar de una noche de música y convivencia sin terminar involuntariamente en videos o fotografías que después pueden ser difundidos en redes sociales.

Uno de los establecimientos que ya hizo pública esta petición es el Salón de Pensionados, donde se colocó un anuncio dirigido a los asistentes. "El Salón de Pensionados les avisa que está prohibido tomar videos. Por favor, hay que respetar a las personas que asisten a los bailes", se lee en el mensaje.

Acciones de la autoridad

La medida responde a una situación que, de acuerdo con lo señalado, genera cada vez mayor incomodidad entre quienes acuden a estos espacios: personas que, mientras disfrutan de la música, detectan cámaras o teléfonos grabando a su alrededor.

El problema no termina necesariamente en el momento de la grabación. Fotografías y videos tomados sin autorización pueden llegar posteriormente a redes sociales, donde las personas que aparecen en ellos quedan expuestas a críticas e incluso a mensajes ofensivos.

Detalles confirmados

Los creadores de contenido son señalados principalmente como destinatarios de este tipo de llamados, debido a que acostumbran realizar grabaciones durante los eventos para posteriormente compartirlas en plataformas digitales.

Para los clientes, la molestia radica en que pagan una entrada para disfrutar de un baile y pasar un momento de tranquilidad, pero la presencia constante de cámaras puede hacerlos sentir observados, incómodos o incluso hostigados.

Después de que algunos restaurantes y discotecas comenzaron a aplicar restricciones para proteger la privacidad de sus clientes, ahora el reclamo alcanza a los salones donde se realizan presentaciones de grupos musicales.

Impacto en la comunidad

La petición es que quienes acuden a bailar puedan hacerlo sin preocuparse por aparecer en contenidos que no autorizaron.