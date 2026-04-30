Cruz Roja Torreón responde a accidente en avenida Las Torres

La delegación local de Cruz Roja aseguró que el accidente que se suscitó en la avenida Las Torres se atendió en un lapso de siete minutos desde que se recibió el reporte en la corporación, pero el retraso se dio por el tiempo que tardó el servicio de emergencia en procesar la llamada.

Tras el accidente que se registró el pasado miércoles en la avenida Las Torres, que causó la muerte de un adulto mayor horas después de ingresar al hospital, el comandante Juan José Villa explicó que el tiempo de respuesta de la corporación fue oportuno una vez que el servicio fue canalizado.

Esto luego de la molestia que surgió entre los ciudadanos, quienes señalaron que se tuvo un retraso de entre 30 a 40 minutos, tiempo en el que el lesionado permaneció sobre el pavimento caliente.

Mencionó que ellos atendieron el reporte de manera inmediata al recibirlo del servicio de emergencia, en donde la unidad tardó cerca de minuto y medio en salir y cinco minutos para llegar al lugar y atender al lesionado.

Señaló que se tuvo un tiempo de respuesta de alrededor de siete minutos al llamado y se trasladó al paciente en el menor tiempo posible, como cualquier servicio que se ofrece a la población.

Mencionó que el retraso se generó antes de que el caso llegara a la Cruz Roja, durante el proceso de captura y canalización de datos en la central del 911.

El comandante externó que aunque se pudiera tener la percepción de que la Cruz Roja se tardó en este caso, el servicio de la corporación se encuentra dentro de los parámetros ordinarios.