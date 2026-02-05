Contactanos
Coahuila

Tereso Medina y su posible llegada a la CTM nacional

La postulación de Tereso Medina a la CTM refleja su trayectoria y respaldo interno.

Por Gerardo Martínez - 05 febrero, 2026 - 05:20 p.m.
      La posible llegada de un coahuilense a la dirigencia nacional de la CTM representaría un escenario favorable para los trabajadores y la industria del estado, al fortalecer la representación sindical y generar mejores condiciones para el empleo y la inversión en la entidad.

      Mario Dante Galindo, representante de la CTM en Frontera, señaló que la postulación de Tereso Medina Ramírez a la Secretaría General nacional de la central obrera no es producto de la casualidad, sino de una trayectoria construida con preparación, trabajo y respaldo interno.

      "Que un coahuilense esté siendo tomado en cuenta para una posición tan importante del movimiento obrero organizado en México es un orgullo, pero no es suerte; es la suma de factores".

      Señaló que Tereso Medina es actualmente secretario general sustituto del Comité Nacional, por lo que su eventual arribo a la dirigencia respondería a los propios mecanismos internos de la organización, además de reconocer su labor como formador de cuadros y referente sindical a nivel nacional.

      "La CTM es la organización obrera más grande del país, por encima de cualquier otra, y que un coahuilense esté perfilado para encabezarla habla de un trabajo que se ha venido construyendo durante años".

      Con la llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional se daría un impacto directo para la entidad, al fortalecerse las fuentes de empleo y generarse un entorno de mayor estabilidad laboral, en un contexto nacional donde se han registrado cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

      "Es una lógica clara: si la CTM se fortalece con liderazgos responsables y preparados, a Coahuila le va a ir bien. habrá crecimiento, confianza y mejores condiciones para las y los trabajadores y empresas".

      Consideró que, ante los retos económicos y comerciales actuales, la eventual llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional sería una buena noticia, al tratarse de un perfil con visión de unidad, responsabilidad y capacidad para enfrentar un escenario laboral complejo tanto en Coahuila como en el resto del país.

